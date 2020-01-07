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Усик получит чемпионский пояс WBO без поединка

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Александр Усик / 24 канал

Александр Усик может стать обладателем титула WBO без боя против действующего чемпиона Джошуа. Это произойдет, если Джошуа откажется защищать титул против украинца, который является официальным претендентом.

Специализированный портал World Boxing News сообщает, что в следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Кубрата Пулева.

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Таким образом, титул WBO станет вакантным и перейдет в руки Усика. Все связано с тем, что Усик и Джошуа связаны с промоутерской компанией Matchroom Boxing.

Чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Усик.

Зато Джошуа после защиты титула IBF должен встретиться с победителем реванша Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри.

Может ли Усик владеть титулом, не проведя бой?

Такая вероятность существует, поскольку боксерские организации часто назначают чемпионами боксеров, когда титул становится вакантным.

Например, недавно американец Девин Хейни получил статус чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

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Как известно, этот титул выиграл Василий Ломаченко 31 августа. Но украинец получил статус франчайзингового чемпиона и WBC решила назначить Хейни действующим чемпионом.

До этого Девин обладал статусом временного чемпиона по версии WBC.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Александр Усик
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