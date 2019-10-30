Усик после дебютного боя в супертяжах вошел в топ-5 рейтинга по версии WBC
Украинский боксер Александр Усик впервые в карьере вошел в рейтинг супертяжелого веса Всемирного боксерского совета (WBC).
Усик занял пятое место в обновленном рейтинге лучших боксеров от WBC.
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уступает только Диллиану Уайту, Тайсону Фьюри, Луису Ортису и Александру Поветкину.
WBC принял решение поставить Усика выше Адама Ковнацки, Джозефа Паркера, Кубрата Пулева и Оскара Риваса. На удивление, Дерек Чисора после победы на Дэвидом Прайсом покинул топ-10 WBC. Британский боксер Джо Джойс повышен с 12-го места на 10-е.
Таким образом, Александр Усик стал на шаг ближе к бою с действующим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.
Что известно о дебют Усика в супертяжелом весе?В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Александр является официальным претендентом на титул WBO.