Усик после дебютного боя в супертяжах вошел в топ-5 рейтинга по версии WBC

Украинский боксер Александр Усик впервые в карьере вошел в рейтинг супертяжелого веса Всемирного боксерского совета (WBC).

Усик занял пятое место в обновленном рейтинге лучших боксеров от WBC.

Читайте также: Промоутер Усика назвал дату возможного боя против Чисоры

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе уступает только Диллиану Уайту, Тайсону Фьюри, Луису Ортису и Александру Поветкину.

WBC принял решение поставить Усика выше Адама Ковнацки, Джозефа Паркера, Кубрата Пулева и Оскара Риваса. На удивление, Дерек Чисора после победы на Дэвидом Прайсом покинул топ-10 WBC. Британский боксер Джо Джойс повышен с 12-го места на 10-е.

Таким образом, Александр Усик стал на шаг ближе к бою с действующим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Что известно о дебют Усика в супертяжелом весе?В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Александр является официальным претендентом на титул WBO.