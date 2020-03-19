Усик повторил эффектный трюк Ломаченко с монетами: видео

Александр Усик не теряет время во время карантина, а продолжает готовиться ко второму поединку в супертяжелом весе. Украинский боксер похвастался невероятной ловкостью рук.

В своем Инстаграме непобедимый 33-летний спортсмен опубликовал видео известного трюка с монетами. В свое время этот трюк запустил другой украинский боксер – Василий Ломаченко.

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Усик подбросил четыре монеты и поочередно поймал каждую.

Смотрите видео трюка Усика

Кто лучше справился с трюком, Ломаченко, или Усик – решать вам. Василию также эффектно удалось поймать все монеты.

Смотрите видео Ломаченко

Что известно о следующем бое Усика?

23 мая в Лондоне Усик должен провести бой против британца Дерека Чисоры. Встреча боксеров состоится на O2 арене.

Боксеры провели пресс-конференцию, которая была посвящена их поединка. На ней спортсмены впервые сошлись в традиционной дуэли взглядов.

Существует риск, что бой будет перенесен на лето 2020 года. Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн, который организует бой, заявил, что из-за эпидемии коронавируса могут быть отменены вечера бокса, запланированные на май в Великобритании.

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