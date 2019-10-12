Усик представил эффектный промо-ролик к дебюту в супертяжелом весе

Александр Усик в ночь с 12 на 13 октября дебютирует в супертяжелом весе. Первым соперником украинца в новой весовой категории станет американец Чазз Уизерспун.

До этого Александр был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Этого успеха Усик стремится достичь в хэвивейте.

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В своем инстаграме Александр опубликовал промо-ролик к дебюту в супертяжелом весе.

Промо-ролик Усика

Усик и Уизерспун уже прошли все официальные мероприятия, в частности дуэль взглядов и процедуру взвешивания.

Александр Усик набрал семь килограммов по сравнению с предыдущими поединками. Но американец на 12 килограммов тяжелее украинца.

Подробную информацию о Чаззе Уизерспуне можно прочитать по этой ссылке.

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В Украине поединок, который пройдет в Чикаго (США), покажет телеканал "Интер". 13-го октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс". Поединок Усик – Уизерспун начнется примерно в 05:30 по киевскому времени.