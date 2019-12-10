Усик приблизился к Тайсону Фьюри в рейтинге WBC

Опубликован новый рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC). Сразу трое украинских боксеров улучшили свои позиции.

Александр Усик в рейтинге супертяжелого веса поднялся с 4-й позиции на 3-ю. Действующим чемпионом по версии WBC является Деонтей Уайлдер. Первый в рейтинге – Диллиан Уайт, а второй – Тайсон Фьюри.

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Александр Гвоздик в полутяжелом весе продолжает удерживать вторую строчку. В октябре украинец потерял титул, поскольку проиграл Артуру Бетербиеву. Первый в рейтинге Хильберто Рамирес.

Сергей Деревянченко, выступающий в среднем весе, поднялся с 3-й позиции на 2-ю. франчайзинговым чемпионом по этой версии является Сауль Альварес. Действующий чемпион – Джермалл Чарло. Первую строчку в рейтинге удерживает Даниэль Джейкобс.

Сергей Богачук в первом среднем весе поднялся с 14-й позиции на 13-ю. Чемпионом является Тони Харрисон.

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Виктор Постол в первом полусреднем весе удерживает первую строчку. В феврале он проведет бой против чемпиона по версии WBC Хосе Рамиреса.

Василий Ломаченко в легком весе является франчайзинговым чемпионом. Титулом WBC в легком весе также владеет Девин Хейни.