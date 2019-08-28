Усик приедет в Лондон, чтобы поддержать Ломаченко в важном бою

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) приедет в Лондон на бой украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) и британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

Промоутер Усика Эдди Хирн заявил, что во время этого визита он обсудит с украинцем соперника на его следующий бой.

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Такам подписал контракт на бой с кем-то другим. Пусть они сами себя оценивают, но он поступил глупо. Есть несколько имен. Мы ведем переговоры с Андреем Федосовым и с Брайантом Дженнингсом. Усик будет в Лондоне во время боя Ломаченко, и мы обсудим его соперника.

Он является обязательным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа – Руис. Усик – гений, но мы говорим о переходе в более тяжелый вес,

- сказал Хирн.

На кону поединка Ломаченко – Кэмпбелл будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Первые два относятся к Ломаченко, а титул WBC в легком весе является вакантным после того как от него отказался Майки Гарсия.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится в Лондоне 31 августа на The O2 Arena. Онлайн-трансляция, видео боя и его результат – на сайте Спорт24.