Усик пригласил своих фанатов на бой против Спонга: видео

Украинский боксер Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. 12 октября он будет драться против голландца Тайрона Спонга.

Бой Усик – Спонг состоится в Чикаго на Wintrust Arena. По словам промоутера украинца, почти все билеты на этот поединок проданы. Поэтому ожидается аншлаг.

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И Усик решил еще раз пригласить всех своих болельщиков на этот бой. Видео на английском языке он выложил в Instagram.

К слову: Усика к следующему бою готовят два габаритных американца, один из них дрался с украинцем