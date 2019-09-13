Усик пригласил своих фанатов на бой против Спонга: видео

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Александр Усик
Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе. 12 октября он будет драться против голландца Тайрона Спонга.

Бой Усик – Спонг состоится в Чикаго на Wintrust Arena. По словам промоутера украинца, почти все билеты на этот поединок проданы. Поэтому ожидается аншлаг.

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И Усик решил еще раз пригласить всех своих болельщиков на этот бой. Видео на английском языке он выложил в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See you 12 October#usyk #lomus17#ilinois #boxing #ukraine #akblapin #loma#usykspong #usa #california

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

К слову: Усика к следующему бою готовят два габаритных американца, один из них дрался с украинцем

 

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Теги: Спорт Бокс Усик – Спонг Александр Усик
Источник: 24 канал
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