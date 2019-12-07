Усик прилетел на бой Джошуа – Руис, его возможный соперник уже там: фото

Претендент на статус чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) вместе со своей женой прилетел в Саудовскую Аравию на реванш Энтони Джошуа – Энди Руис.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале Usyk17.

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Усик со своей командой на бою Джошуа-Руис

Также на "Битве в дюнах" прилетел и британец Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Вероятный соперник Усика уже успел встретиться с Джошуа.



Дерек Чисора прибыл на бой Джошуа – Руис

Судя по всему, от исхода боя Джошуа – Руис зависит и будущее украинца. В случае победы британца Усик сможет выйти на титульный поединок уже через бой. Если же победит мексиканец, то дальнейшее развитие событий туманное.

Реванш Джошуа – Руис за титулы WBA, WBO, IBF и IBO состоится в ночь с 7 на 8 декабря в городе Эд-Дирийя (Саудовская Аравия). Обзор поединка читайте на сайте Спорт24.