Усик признался, что "заболел новым вирусом" – видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) сообщил своим поклонникам, что заболел новым видом вируса.

Усик в Instagram подшутил над своими подписчиками и сказал, что заболел "хеппивирусом" (вирус счастья). Его слова цитирует luckypunch.net.

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Я хочу вам кое в чем признаться. Вот прям откровенно сказать. Я болен. И могу рассказать, почему. Новый виток вируса, им болеют многие, хотя до конца этого не знают. Но я узнал. Это хеппивирус. Еще раз повторю: хеппивирус,

– сообщил боксер, попутно ведя свой автомобиль.

Ранее Усик поделился мнением об эпидемии китайского коронавируса COVID-19. Он заявил, что есть более серьезные проблемы, поэтому зацикливаться на вирусе не стоит.

Напомним, что Александр Усик решил обезопасить себя от коронавируса во время встречи с Дереком Чисорой. Украинец сделал селфи с оппонентом, после чего распылил в воздух неизвестное вещество из баллончика.

Александр Усик выйдет на ринг против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 KO) 23 мая.

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