Усик признался, почему никогда не выйдет в ринг с российскими боксерами

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал возможное проведение боя против россиянина Андрея Федосова.

По его словам, российский боксер не будет его соперником, так как этот поединок обязательно бы перевели в политическую плоскость.

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"Была информация, что моим соперником станет Андрей Федосов. Нет. Федосов не будет моим соперником. Почему? Потому что мы разговаривали еще перед этим, когда оппонентом мог стать Александр Поветкин", – написал Александр Усик в Stories своей странице в Instagram.

Я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и друг друга будут обзывать и все такое. Меня это не устраивает и мне это не нужно. Я не хочу этой грязи, нормально отношусь к ребятам и к их семьям. Просто не хочу вот этого дерьма.

Федосов мог стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец побил Андрея Князева (16-7, 9 КО) и Мурата Гассиева (26-1, 19 КО).

Сейчас Усик готовится к своему дебюту в супертяжелом весе, который состоится 12 октября. Однако, имя соперника пока не известно.

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Украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама. Однако, в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию вроде изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

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Теги: Новости России Спорт Новости Спорта Александр Усик
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