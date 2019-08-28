Усик прочитал свое новое стихотворение: видео
Украинский боксер Александр Усик опубликовал видео, на котором зачитал свой новый стих. Сейчас Александр находится в США, где готовится к следующему поединку.
"Мир полон сильных и добрых людей, но они маскируются под себя и выдают себя за других, это их форма защиты. От слабых и завистливых людей", – подписал видео Усик.
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Стихотворение Усика:
Пуля летела и умоляла:
Прости, что убила, я выполняла…
Я выполняла задание стрелка…
Мне просто задача. Прости ты меня.
Будь моя воля в выборе тела –
Я бы исчезла, или сгорела,
Но не летела бы я в человека –
Образ Создателя, вечность без века.
Я посмотрела в глаза тебе смело,
Увидела мир я – и обомлела!
Ты не боялся меня ну ни капли!
Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…
Пуля жалела упавшее тело,
Над ним опустилась и обомлела,
В небо смотрела и плакала очень,
Просила простить за закрытые очи…
Усик, который известен своей поэтичностью, ранее посвятил стихотворение российскому боксеру Максиму Дадашеву, который трагического погиб.
Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов. Кто будет следующим соперником украинца, до сих пор не известно.