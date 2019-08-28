Усик прочитал свое новое стихотворение: видео

Украинский боксер Александр Усик опубликовал видео, на котором зачитал свой новый стих. Сейчас Александр находится в США, где готовится к следующему поединку.

"Мир полон сильных и добрых людей, но они маскируются под себя и выдают себя за других, это их форма защиты. От слабых и завистливых людей", – подписал видео Усик.

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Стихотворение Усика:

Пуля летела и умоляла:

Прости, что убила, я выполняла…

Я выполняла задание стрелка…

Мне просто задача. Прости ты меня.

Будь моя воля в выборе тела –

Я бы исчезла, или сгорела,

Но не летела бы я в человека –

Образ Создателя, вечность без века.

Я посмотрела в глаза тебе смело,

Увидела мир я – и обомлела!

Ты не боялся меня ну ни капли!

Такой должен жить! Мне никак не обнять тебя…

Пуля жалела упавшее тело,

Над ним опустилась и обомлела,

В небо смотрела и плакала очень,

Просила простить за закрытые очи…

Усик, который известен своей поэтичностью, ранее посвятил стихотворение российскому боксеру Максиму Дадашеву, который трагического погиб.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов. Кто будет следующим соперником украинца, до сих пор не известно.