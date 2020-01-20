Усик продемонстрировал умение стрелять – видео

Украинский боксер Александр Усик продемонстрировал умение стрелять. Боец в свободное от тренировок время сходил в тир, где пострелял по мишеням.

Видео со стрельбой Усика было опубликовано на странице LomUs в инстаграме.

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Кроме обычной стрельбы из одного пистолета, Усик испробовал так называемую стрельбу по-македонски.

Что такое стрельба по-македонски?Метод ведения боя огнестрельным оружием, чаще всего пистолетами. Предусматривает стрельбу с двух рук одновременно поднятых на уровень плеч.

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