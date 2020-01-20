Усик продемонстрировал умение стрелять – видео
Украинский боксер Александр Усик продемонстрировал умение стрелять. Боец в свободное от тренировок время сходил в тир, где пострелял по мишеням.
Видео со стрельбой Усика было опубликовано на странице LomUs в инстаграме.
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Кроме обычной стрельбы из одного пистолета, Усик испробовал так называемую стрельбу по-македонски.
Что такое стрельба по-македонски?Метод ведения боя огнестрельным оружием, чаще всего пистолетами. Предусматривает стрельбу с двух рук одновременно поднятых на уровень плеч.
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- Следующий поединок Александра Усика состоится весной 2020 года. Промоутер Александр Красюк заявил, что Усик вернется в марте или апреле.
- Украинец может побороться за титул WBO, если он станет вакантным. Сейчас действующим обладателем титула является Джошуа.
- Вероятными соперниками украинца являются Дерек Чисора и Джозеф Паркер.
- Последний бой Усик провел 13 октября 2019 года. В Чикаго украинец дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чаза Уизерспуна.
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