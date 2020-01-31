Усик продолжает активную подготовку к следующему бою – видео
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Усик должен провести бой с Дереком Чисорой.
Усик провел утреннюю тренировку в боксерском клубе All Stars Boxing Club.
Достойно внимания: Джошуа рассказал, какие проблемы ждут Усика в бою с Чисорой
"Кто любит тренироваться утром? Всем хорошего дня", – говорится в сообщении на инстаграм-странице lomus_official.
- По предварительной информации, следующий поединок Усик проведет против британца Дерека Чисора. Бой может состояться на O2 Arena в Лондоне.
- Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который сотрудничает с Усиком, заявил, что бой состоится 28 марта или 11-го апреля.
- В то же время промоутер украинца Александр Красюк рассказал, что в течение нескольких дней будет официальная информация касательно боя.
- Усик встретился с Чисорой 7 декабря в Саудовской Аравии. Оба посетили реванш Энтони Джошуа с Энди Руисом.
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