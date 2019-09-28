Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца

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Александр Усик
Александр Усик / K2 Promotions

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) готовится к дебютному бою в супертяжелом весе.

В сети появились видео с тренировок украинца, где он боксирует в стиле "пьяного мастера" и отрабатывает скоростные навыки.

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Александр Усик продолжает подготовку к следующему поединку. Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Тайрона Спонга. Усик и Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. . @serge_lapin . @time_boxing_ua #UsykSpong #Usyk #усик #greatest #usykteam #usyk17 #timeboxingua #fight #fightclub #fighting #fighter #never #thebest #thebestever #thebestteam #dreamteam #boxing #proboxing #boxingday #boxingclub #boxingfamily #boxingfanatik #sport #chempion #бокс #боксер #training #boxingnews #undisputed

Публикация от TimE boxing UA 《TBU》 (@time_boxing_ua)

Соперником Усика станет 34-летний нидерландский боец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бой Усик – Спонг состоится 12 октября в Чикаго.

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Теги: Спорт Александр Усик Усик – Спонг Бокс Новости Спорта
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