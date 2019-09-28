Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжах: видео с тренировок украинца
Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) готовится к дебютному бою в супертяжелом весе.
В сети появились видео с тренировок украинца, где он боксирует в стиле "пьяного мастера" и отрабатывает скоростные навыки.
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Соперником Усика станет 34-летний нидерландский боец Тайрон Спонг (13-0, 12 КО). Бой Усик – Спонг состоится 12 октября в Чикаго.
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