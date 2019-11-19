Усик прокомментировал бой против Уизерспуна

Александр Усик прокомментировал дебютный бой в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна. В ночь с 12 на 13 октября украинец в Чикаго победил американца по итогам 7 раундов.

Александр заявил, что Уизерспун искал возможность поразить его мощным ударом.

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Он не боялся, не спрятался за меня, не закосил, хотя я нормально по нему попадал. Он терпел и пытался крепко ударить. Даже было пару моментов, когда он попадал, мне приходилось отскакивать. Он просто встречал мои атаки и пытался шандарахнуть,

– рассказал Усик в интервью USYK17.

Также Усик сказал, что пока не почувствовал разницу между супертяжелым весом и первым тяжелым. В первом тяжелом весе Усику удалось стать абсолютным чемпионом мира.

Пока не почувствовал разницы. Даже в своих габаритах и ​​силе удара. Я такой же, но только на 7 кг больше,

– резюмировал Усик.

Усик победил Уизерспуна по итогам семи раундов, так как американец отказался продолжать бой.

СМИ называют Дерека Чисору следующим соперником Усика в супертяжелом весе.