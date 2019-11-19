Усик прокомментировал бой против Уизерспуна

48 Читати новину українською
Александр Усик / boxingscene.com

Александр Усик прокомментировал дебютный бой в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна. В ночь с 12 на 13 октября украинец в Чикаго победил американца по итогам 7 раундов.

Александр заявил, что Уизерспун искал возможность поразить его мощным ударом.

Читайте также: Усик – приоритетный вариант для Чисоры, – промоутер

Он не боялся, не спрятался за меня, не закосил, хотя я нормально по нему попадал. Он терпел и пытался крепко ударить. Даже было пару моментов, когда он попадал, мне приходилось отскакивать. Он просто встречал мои атаки и пытался шандарахнуть,
– рассказал Усик в интервью USYK17.

Также Усик сказал, что пока не почувствовал разницу между супертяжелым весом и первым тяжелым. В первом тяжелом весе Усику удалось стать абсолютным чемпионом мира.

Пока не почувствовал разницы. Даже в своих габаритах и ​​силе удара. Я такой же, но только на 7 кг больше,
– резюмировал Усик.

Усик победил Уизерспуна по итогам семи раундов, так как американец отказался продолжать бой.

СМИ называют Дерека Чисору следующим соперником Усика в супертяжелом весе.

Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
сегодня
1650
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Усик – Уизерспун Александр Усик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Все голы сборной Украины в отборе на Евро-2020: видео
сегодня 18:25 Все голы сборной Украины в отборе на Евро-2020: видео
Юрій Семенюк 53
Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
18 ноября 13:17 Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности, что может сражаться с Усиком
Андрій Тудовші 582
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео
сегодня 13:27 Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "грохот грома": видео
Юрій Семенюк 81
Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
сегодня 13:11 Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
Ігор Саджениця 1649
От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
18 ноября 11:35 От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон
Наталя Сколоздра 74
Новости
Больше новостей
Залиште відгук