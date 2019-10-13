Усик прокомментировал победу в дебютном поединке в супертяжелом весе

Александр Усик одержал досрочную победу в дебютном бою в супертяжелом весе. После боя он прокомментировал ее.

Как это было: Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна

"Я очень долго этого ждал. Особенно нервничал из-за того, что сменился оппонент. Я помолился Богу, попросил помощи", – заявил сразу после боя Усик.

Он также отметил, что разница между тяжелым и супертяжелым весом все-таки есть. Хотя для него в первом бою она была не значительна.

Относительно самого боя против Уизерспуна, то Усик заявил, что была установка тренера – боксировать, "и когда придет время – использовать возможность".

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Я не знаю, может ли этот бой доказать, что я готов боксировать против Энтони Джошуа или Энди Руиса. Я просто хочу с ними боксировать. Если мне его дадут, я обязательно буду сражаться", – подытожил Усик.