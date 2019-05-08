Усик прокомментировал травму перед боем с Такамой: видео

Чемпион WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал полученную травму перед дебютом в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

Александр Усик на своей странице выложил видео. На нем он поблагодарил всех за поддержку. А также подтвердил информацию о полученной травме и отложении боя против Карлоса Такама.

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"Поздравляю, дорогие друзья! Плохие новости, дебют в супертяжелом весе 25 мая отменен. Я получил травму. Простите за ожидание, мы вернемся сильнее. На все воля Божья. Слава Богу за все. Храните хорошее настроение! Всем удачи", – заявил Усик .

На видео боксер держит скрещенные впереди руки. Однако он не двигает левой рукой. У него травма бицепса, которая и помешала бою против Карлоса Такама. А само видео записано на фоне Днепра и Киево-Печерской лавры.