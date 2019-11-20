Усик против Чисоры: переговоры уже стартовали

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Александр Усик против Чазза Уизерспуна / GETTY IMAGES

Промоутер Дерека Чисоры британец Дэвид Хэй заявил, что переговоры по бою с Александром Усиком уже стартовали. Чисора хочет драться за титул WBO, поэтому должен сначала победить украинца, который является обязательным претендентом по этой линии.

Переговоры стартовали

Титул WBO принадлежит Энди Руису, который 7 декабря проведет реванш с Энтони Джошуа. Победитель поединка должен встретиться с обязательным претендентом на титул WBO – Усиком. Руис владеет и титулом IBF и должен провести обязательную защиту против Кубрата Пулева.

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Очевидно, что победитель реванша Джошуа – Руис не может одновременно првести две защиты. Следовательно, придется отказаться от одного из титулов.

Чисора хочет провести бой за пояс WBO. Дерек в последнем бою завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

Вероятно, что Усик и Чисора встретятся в поединке за право драться за титул WBO против победителя боя Руис – Джошуа. Титул WBO будет стоять на кону, если Руис или Джошуа откажутся от пояса.

Дэвид Хэй подтвердил, что Чисора сможет драться за титул WBO, если победит Усика. По его словам, переговоры с командой Усика начались.

Так, все движется в нужном направлении. Надеюсь, скоро у нас появятся новости по этому,
– цитирует Хэя vRINGe.

Ранее менеджер Александра Усика Эгис Климас подтвердил, что британец Дерек Чисора является одним из кандидатов на бой с украинцем.

Кто такой Дерек Чисора?

Чисора дрался с Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. Чисора больше запомнился скандальными действиями.

В частности, на дуэли взглядов британец дал пощечину Виталию, вследствие чего едва не возникла драка. Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.

После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений).

26 октября Чисора по итогам 4 раундов победил Прайса
.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик
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