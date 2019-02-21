Усик проведет бой с Джошуа: промоутер назвал дату

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Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / 100best.news

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что бой между британским супертяжем Энтони Джошуа и абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе украинцем Александром Усиком не состоится в 2019 году. Вероятно, что пути бойцов пересекутся весной 2020-го.

По словам Хирна, который представляет интересы обоих боксеров, Усик должен перейти в супертяжелый вес и провести несколько поединков.

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Все просто. Усик сначала проведет бой в мае – дебют в хэвивейте (супертяжелый вес, – Спорт24). Вероятный оппонент – россиянин Александр Поветкин. Затем проведет еще один бой. А потом, похоже, WBO сделает его обязательным претендентом на титул Джошуа. Я предполагаю, что их очная схватка состоится весной 2020 года,
– цитирует Хирна vRINGe.com.

"Понятное дело, что весь мир бокса с нетерпением ждет поединка двух олимпийских чемпионов, ранее непобежденных бойцов-профессионалов", – говорит промоутер Усика Александр Красюк из K2 Promotions Ukraine.

"Не будем торопить события, – предлагает Джошуа. Усику сперва принадлежит дебют в хевивейте. Ему сперва предстоит понять, как это – выдерживать удары ребят, которые весят 108114 кг. Это хэвивейт. Тут важно нечто большее, не просто техника и мастерство. Здесь все зависит от твоей воли к победе. От того, на что ты готов пойти ради победы. Я знаю, что он хороший. И он доказал это в крузервейте (тяжелый вес, – Спорт24). Нет никаких вопросов об уровне его мастерства. А переход в хэвивейт даст ответ и на вопрос о его характере".

Александр Усик – абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC, IBF, WBA и журнала The Ring. Однако свой следующий бой украинец проведет в высшей весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

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Теги: Бокс Спорт Александр Усик
Источник: 24 Канал
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