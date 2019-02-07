Усик проведет бой в один вечер с другим победителем WBSS

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет следующий бой в рамках одного вечера бокса с другим победителем WBSS Каллумом Смитом.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью IFL TV заявил, что Усик и представитель второго среднего веса Смит могут выступить в рамках одного шоу 18 мая в США.

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Отметим, что Смит в финале WBSS одолел Джорджа Гроувза, после чего тот завершил карьеру. В свою очередь, Усик перебоксировал Мурата Гассиева.

Соперник Усика пока еще не известен. Большие шансы им стать имеет россиянин Александр Поветкин, несколько меньше его соотечественник Денис Лебедев.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Белью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока планирует подняться в супертяжелый вес.

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