Усик провел "бой с тенью" на тонком льду: видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает держать себя в форме. Однако порой его тренировки имеют довольно экстремальный вид.

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Усик выложил видео, где он проводит так называемый "бой с тенью". Однако привычное для боксеров упражнение спортсмен делает в несколько необычном месте – посреди водоема, покрытого льдом.

Видео тренировки Усика на льду

Напомним, последний поединок Усик провел против американца Чазза Уизерспуна 13 октября 2019 года. Бой был закончен после седьмого раунда – соперник украинца отказался от продолжения.