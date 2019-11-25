Усик провел "бой с тенью" на тонком льду: видео

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Александр Усик / Фото из соцсетей

Украинский боксер Александр Усик продолжает держать себя в форме. Однако порой его тренировки имеют довольно экстремальный вид.

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Усик выложил видео, где он проводит так называемый "бой с тенью". Однако привычное для боксеров упражнение спортсмен делает в несколько необычном месте – посреди водоема, покрытого льдом.

Видео тренировки Усика на льду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#usyk17

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Напомним, последний поединок Усик провел против американца Чазза Уизерспуна 13 октября 2019 года. Бой был закончен после седьмого раунда – соперник украинца отказался от продолжения.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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