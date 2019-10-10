Усик провел открытую тренировку посреди улицы в Чикаго: фото и видео
Украинский боксер Александр Усик готовится к дебютному бою в супертяжелом весе. Бой запланирован на 12 октября в Чикаго.
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Перед боем Усик провел открытую тренировку на одной из улиц Чикаго. Там же свои боксерские навыки показал и соперник украинца – Чазз Уизерспун.
Фотогалерея тренировки Усика в Чикаго (фото: K2 Promotions)
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Напомним, Усик должен был провести бой против Тайрона Спонга. Однако боксера поймали на употреблении допинга, о чем стало известно 8 октября, за четыре дня до боя. Поэтому украинцу в срочном порядке искали другого соперника. Им и стал американец Чазз Уизерспун.
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Видео открытой тренировки Усика и Уизерспуна в Чикаго
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