24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Нужна команда: Усик заговорил про переход в политику

- Читати новину українською
Александр Усик / ringside24.com

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, чем может заняться после завершения карьеры.

Усик не исключает своего появления в политике. Об этом он признался в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

К теме Усик и Ломаченко с российскими актерами поздравили с Пасхой: видео

Для начала мне нужна большая, хорошая, правильная команда. И я должен разбираться в том, что буду делать. Просто прийти нажимать кнопку и кого-то поддерживать – нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить. Я так делать не хочу. Для того, чтобы идти туда, нужно очень сильно быть подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво выучить и сказать. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь,
– сказал он.

Также 33-летний уроженец Крыма не имеет и тени сомнения, что будет сниматься в кино после окончания карьеры.

"Я буду сниматься в Голливуде. В кино. Уже есть наметки. У меня есть пара друзей из Америки из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались. Какие-то вот такие вещи мы обсуждали. Пока не представляю, кого буду играть. Нужно, опять же, сначала поучиться. Просто так сказать, что я сыграю и у меня получится, – это слишком самонадеянно. Но я уверенный в себе парень и готов учиться", – подытожил Усик.

На данный момент украинец ожидает боя с британцем Дереком Чисорой. Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости политики Александр Усик Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
18 апреля 17:40 Украинская красавица Билодид запустила новый челендж, подтянувшись 67 раз: видео
Юрій Семенюк
17 апреля 14:35 Умер чемпион мира по футболу Хантер: причина смерти
Михайло Гема
17 апреля 10:57 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
16 апреля 17:06 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
16 апреля 12:57 Сборную Украины по биатлону возглавит успешный иностранный тренер
Михайло Гема

Новости
Больше новостей