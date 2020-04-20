Нужна команда: Усик заговорил про переход в политику

Украинский боксер Александр Усик рассказал о том, чем может заняться после завершения карьеры.

Усик не исключает своего появления в политике. Об этом он признался в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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Для начала мне нужна большая, хорошая, правильная команда. И я должен разбираться в том, что буду делать. Просто прийти нажимать кнопку и кого-то поддерживать – нет. Я не могу делать то, что мне будут говорить. Я так делать не хочу. Для того, чтобы идти туда, нужно очень сильно быть подкованным в том, что ты делаешь, а не просто красиво выучить и сказать. Нужно быть профессионалом того, что ты делаешь,

– сказал он.

Также 33-летний уроженец Крыма не имеет и тени сомнения, что будет сниматься в кино после окончания карьеры.

"Я буду сниматься в Голливуде. В кино. Уже есть наметки. У меня есть пара друзей из Америки из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались. Какие-то вот такие вещи мы обсуждали. Пока не представляю, кого буду играть. Нужно, опять же, сначала поучиться. Просто так сказать, что я сыграю и у меня получится, – это слишком самонадеянно. Но я уверенный в себе парень и готов учиться", – подытожил Усик.

На данный момент украинец ожидает боя с британцем Дереком Чисорой. Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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