Усик рассказал о разговоре с Зеленским

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о разговоре с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский позвонил Усику сразу после дебютной победы в хевивейте над Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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"Он (Зеленский, – ред.) разговаривал со мной. Говорил как-то по-живому, было слышно, что он только недавно проснулся и собирается куда-то. Смотрел ли он бой? Не знаю. Он по-любому смотрел его, не знаю, в прямом эфире или нет", – сказал Усик в интервью Youtube-каналу USYK17.

Прикольно, на самом деле, когда президент уделяет внимание спортсменам, обычным спортсменам, которые любят свою страну, по-разному ее прославляют. Критики всегда были и будут, любители наши – тоже. Все взаимосвязано. Действительно, был рад, что он позвонил.

Следующим соперником Александра может стать Дерек Чисора (32-9, 23 КО). Усик и Чисора претендуют на титульные бои. Они могут провести поединок с победителем реванша Джошуа – Руис, который состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Также предполагается, что в бою Усик – Чисора на кон могут выставить вакантный титул WBO в супертяжелом весе.