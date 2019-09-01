Усик рассмешил британскую публику: боксер скорчил смешное лицо на камеру (видео)

234 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Александр Усик, который приехал в Лондон, чтобы поддержать Василия Ломаченко в бою против Люка Кэмпбелла, развлек британскую публику.

Промоутер Ломаченко Боб Арум давал интервью корреспонденту Sky Sports после победного для украинца поединка.

Читайте также: Промоутер назвал следующего соперника Усика

Усик с чемпионским титулом Василия вылез из-за спины Арума и скорчил смешное лицо. Журналист обратил внимание Арума на Усика, и тот оценил шутку украинца.

Британская публика, которая полюбила Усика после поединка против Тони Белью, положительно восприняла ужимку боксера.

 

 

Олександр Усик @usykaa знає, коли з‘явитись @skysports @lomachenkovasiliy @usykaa @lomus_official

Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Субота, 31 серпня 2019 р.

 

В поединке за три чемпионских титула Василий победил Кэмпбелла единогласным решением судей.

После боя промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбел отправился в больницу сразу после поединка. По его словам, это меры предосторожности.

Смотрите также: Ломаченко-Кэмпбел: видео нокдауна

blog_ava
Прогноз погоды на 2 сентября: жара продолжится, лишь на Западе пройдут дожди
сегодня
440
Теги: Спорт Василий Ломаченко Ломаченко – Кэмпбелл Бокс Александр Усик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3379
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
304
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
204
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук