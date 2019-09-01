Усик рассмешил британскую публику: боксер скорчил смешное лицо на камеру (видео)

Александр Усик, который приехал в Лондон, чтобы поддержать Василия Ломаченко в бою против Люка Кэмпбелла, развлек британскую публику.

Промоутер Ломаченко Боб Арум давал интервью корреспонденту Sky Sports после победного для украинца поединка.

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Усик с чемпионским титулом Василия вылез из-за спины Арума и скорчил смешное лицо. Журналист обратил внимание Арума на Усика, и тот оценил шутку украинца.

Британская публика, которая полюбила Усика после поединка против Тони Белью, положительно восприняла ужимку боксера.

Олександр Усик @usykaa знає, коли з‘явитись @skysports @lomachenkovasiliy @usykaa @lomus_official Опубліковано K2 Promotions (Klitschko Brothers' professional boxing promotional company) Субота, 31 серпня 2019 р.

В поединке за три чемпионских титула Василий победил Кэмпбелла единогласным решением судей.

После боя промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что Кэмпбел отправился в больницу сразу после поединка. По его словам, это меры предосторожности.

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