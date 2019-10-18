Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

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Усик с кем следующий бой – статистика, прогноз на бои Усика
Александр Усик / boxingscene.com

Александр Усик стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Теперь украинский боксер начал путь к завоеванию звания абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Прогнозы на следующие бои Усика – читайте на спорт 24.

Александр Усик – статистика боксера: 17 боев (17 побед, 13 нокаутом)

Главными звездами супертяжелого веса является чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер, британцы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа и чемпион по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис.

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Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?
В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец победил американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов.

После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хэвивейта есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.

Ранее Александр заявлял, что хочет боксировать со всеми сильными боксерами, но Уайлдер – наиболее интересный для него соперник.

Но, по мнению букмекеров, у Александра мало шансов победить непобедимого американского боксера. Специалисты betfair предлагают коэффициент 2,25 на то, что Усик победит Уайлдера. Коэффициент 1,55 на то, что американец победит Усика.

Как известно, Усик – обязательный претендент на титул WBO и должен встретиться с победителем боя Энди Руис – Энтони Джошуа.

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Что известно о бое Руис – Джошуа?
Реванш Руис – Джошуа официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Против Руиса Джошуа бился 2 июня. Энтони четыре раза побывал в нокдауне и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

Больше шансов, по мнению букмекеров betfair, что Усик победит Руиса. Победу украинского супертяжа эксперты компании оценивают коэффициентом 1,34. А вот коэффициент на то, что мексиканец побьет украинца – 3.

Куда меньше шансов у Александра, по мнению букмекеров, преодолеть Джошуа. Специалисты betfair дают на победу украинца коэффициент 2,5. На победу британца эксперты предлагают коэффициент 1,48.

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Специалисты Pari Match также считают фаворитом потенциального боя Джошуа – Усик британского боксера. Его победу они оценили коэффициентом 1,20. А вот на победу украинца коэффициент 4,60.

Больше всего шансов, по мнению букмекеров, победить Александра Усика имеет Тайсон Фьюри. Эксперты betfair предлагают на победу британца коэффициент 1,44. Победа Александра Усика – коэффициент 2,6.

 

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Александр Усик Бокс
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