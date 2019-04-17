Усик с весом в 84 кг делал клоунов из боксеров, что весили 91 кг, – экс-тренер сборной Украины

Бывший тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский убежден, что чемпион мира WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе имеет шансы стать абсолютным чемпионом и в супертяжелом весе.

Такое мнение Дмитрий Сосновский высказал в эксклюзивном интервью сайту Спорт24. По его словам, Усик еще в первом тяжелом весе спокойно побеждал тяжеловесов.

"Саша может побеждать сейчас любого тяжеловеса. Он сейчас уже за сто килограммов и говорит, что боевую сделает 98 кг. Я впервые его возил с весом 84 кг, когда он выступал в первом тяжелом весе. Когда он завоевывал лицензию, то побеждал тяжеловесов, которые весили по 91 кг и больше. Он делал из них клоунов на турнире в Италии. В серии WSB вы видели каких тяжеловесов он побеждал. Поэтому думаю, если он будет в хорошей форме и все правильно сделает, то сможет стать чемпионом в супертяжелом весе", – заявил Дмитрий Сосновский.

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Несмотря на то, что у Усика нет нокаутирующего удара, он способен физически измотать соперника в ринге.

"Говорят, что у него нет нокаутирующего удара. Ну нет, но он людей и так "переворачивал". Надо понимать, что не все боксеры нокаутеры. Есть еще игровики и темповики. Нокаутерами рождаются. "Банка" либо есть, либо нет. У Сани есть много данных и качеств боксера, благодаря которым он может спокойно перекрыть отсутствие нокаутирующего удара. Хотя это бокс, и нокаутирующий удар может быть в любой момент. Он так измотает скоростью рук и ног, что соперники сами попадают. У него есть много вариантов", – подытожил Дмитрий Сосновский.

Что такое хэвивейт и крузервейт? И кто такие абсолютные чемпионы мира?Весовые категории в боксе. Вес каждого боксера не должен превышать верхней границы. Хэвивейт (Heavyweight) – тяжелая весовая категория – свыше 90,72 кг (200 фунтов). Крузервейт (Cruiserweight) – первый тяжелый вес – до 90,72 килограмма.



Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, надо обладать чемпионскими поясами в своей весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Такими поясами владел Александр Усик в первом тяжелом весе. Но после перехода в тяжелую весовую категорию и отказа от защиты своих титулов в крузервейте, он потерял титул абсолютного чемпионат мира.