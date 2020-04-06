24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео

- Читати новину українською
Александр Усик / K2 Promotions

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры.

Усик опубликовал в Instagram видео своей работы на груше. Его руки в этот момент можно было сравнить с пулеметными очередями.

К слову Усик назвал боксеров, с которыми хочет драться после Чисоры

  • Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.
  • Последний раз Усик выходил в ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
  • Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.
  • Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Сначала этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram 

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Новости Спорта Спорт Александр Усик
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 219979
сегодня , 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Інші види спорту 3070
сегодня , 10:17 Врач футбольного клуба "Реймс" совершил самоубийство из-за коронавируса
Футбол 1872
сегодня , 13:52 В Украине снизилось количество новых случаев COVID-19
Новини України 24708
сегодня , 16:07 В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ
Новини світу 32560
сегодня , 11:38 Боя не будет: следующий соперник Ломаченко сделал неожиданное заявление
Бокс 9745
сегодня , 13:32 Дочь легендарного Мейвезера порезала ножом незнакомку, приревновав ее к парню
Бокс 1765
сегодня , 13:14 Хотел надрать задницу этой сопливой шкуре: Тайсон едва не устроил бой с гориллой
Бокс 1490
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
сегодня 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
сегодня 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
сегодня 16:26 "Динамо" официально пытается отсудить деньги у иностранных клубов: причины
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук