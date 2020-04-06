Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры.

Усик опубликовал в Instagram видео своей работы на груше. Его руки в этот момент можно было сравнить с пулеметными очередями.

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Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.

Последний раз Усик выходил в ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.

Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.

Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Сначала этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.

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