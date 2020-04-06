Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к поединку в супертяжелом весе против британца Дерека Чисоры.
Усик опубликовал в Instagram видео своей работы на груше. Его руки в этот момент можно было сравнить с пулеметными очередями.
К слову Усик назвал боксеров, с которыми хочет драться после Чисоры
- Бой Александра Усика против Дерека Чисоры должен состояться 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Однако из-за карантина его перенесли. Вполне вероятно, что бой состоится в июле.
- Последний раз Усик выходил в ринг еще 12 октября 2019 года, когда в дебютном поединке в тяжелом весе победил Чезза Уизерспуна.
- Энтони Джошуа является обладателем чемпионского пояса по версии WBO в тяжелом весе. Усик является обязательным претендентом на этот пояс.
- Джошуа следующий поединок должен провести против болгарина Курбата Пулева. Сначала этот бой был запланирован на 20 июня, однако его перенесли на конец июля. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Комментарии
Читайте также
сегодня , 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Умерла мать Гвардиолы: причина смертисегодня , 17:44
-
"Была большая паника": футболист Морозюк сообщил, где его жена подхватила коронавируссегодня , 12:09
-
Как в Чернобыле: жуткие кадры футбола в Беларуси во время пандемии коронавируса – видеосегодня , 18:27
-
В ФИФА решили, отменять ли футбольный сезонсегодня , 15:18
-
Хабиб Нурмагомедов не примет участие в UFC 249, ему уже нашли заменусегодня , 11:37
-
Фьюри продолжает думать и мечтать обо мне в сауне, – Кличкосегодня , 15:54
Предложения партнеров
Комментарии