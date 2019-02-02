Усик следующий бой проведет 18 мая, среди возможных соперников – два россиянина

Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Эдди Хирн назвал планируемую дату и место следующего боя украинца.

Александр Усик следующий бой проведет 18 мая в США. Соперник Усика пока еще не известен. Большие шансы им стать имеет россиянин Александр Поветкин, несколько меньшие его соотечественник Денис Лебедев.

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Мы ищем ему соперника. Одним из них может стать Александр Поветкин. Не так много желающих выходить в ринг против украинца. Боксеры не желают проигрывать, ждут других возможностей. Усик может провести поединок с Денисом Лебедевым, но я сомневаюсь. Сейчас мы планируем провести поединок 18 мая в Чикаго или в Оксон-Хилл в MGM National Harbor,

– цитирует Хирна Boxing Social.

К слову, для боя с Поветкиным украинский боксер должен подняться в супертяжелую весовую категорию. Бой против Дениса Лебедева запланирован в тяжелом весе.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр сейчас планирует подняться до супертяжелого веса.

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