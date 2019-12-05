Усик смог сделать то, что не сделал я, – легендарный Холифилд
Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд поделился мнением об украинце Александре Усике и его переходе в супертяжелый вес. Усик, как и Холифилд, начинал профессиональную карьеру в первом тяжелом весе.
Эвандер Холифилд заявил, что между первым тяжелым и супертяжелым весом серьезная разница. В частности, в супертяжей сильнее удары.
Читайте также: Обидчик Чисоры оценил шансы Усика побить британца
Он точно хороший боец, который смог сделать то, что не сделал я. Он стал абсолютным чемпионом и доказал, что он хороший. Сейчас Усик переходит в супертяжелый вес, где все немного иначе. Здесь у боксеров длиннее руки, а их удары сильнее. И у тебя должны быть быстрые руки.
Когда я переходил в супертяжелый дивизион, я знал, что я мог перебоксировать тех ребят. Они могли бить сильнее меня, но они не могли перебоксировать меня,
– сказал Холифилд ютуб-каналу Fino Boxing.
Кто такой Эвандер Холифилд?
Легенда мирового бокса. Американец – первый боксер в истории бокса, который был чемпионом в первом тяжелом и супертяжелом весе.
Усик, который был чемпионом в крузервейте, стремится, как и Холифилд, стать чемпионом в хэвивейте. Сейчас повторить достижение Холифилда смог только Дэвид Хэй.
Новости по теме: Чисора согласился на бой с Усиком
Когда Усик дебютировал в супертяжелом весе?
В ночь с 12 на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна по итогам семи раундов. Американец отказался продолжать бой.
После боя Усик сказал, что пока не почувствовал разницу между супертяжелым весом и первым тяжелым. В первом тяжелом весе Усику удалось стать абсолютным чемпионом мира.
Легендарный британский боксер Леннокс Льюис считает, что Уизерспун не стал настоящим тестом для украинского боксера.
Вероятно, что следующий бой Усик проведет в феврале 2020 года против Дерека Чисоры.