Усик смог сделать то, что не сделал я, – легендарный Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд поделился мнением об украинце Александре Усике и его переходе в супертяжелый вес. Усик, как и Холифилд, начинал профессиональную карьеру в первом тяжелом весе.

Эвандер Холифилд заявил, что между первым тяжелым и супертяжелым весом серьезная разница. В частности, в супертяжей сильнее удары.

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Он точно хороший боец, который смог сделать то, что не сделал я. Он стал абсолютным чемпионом и доказал, что он хороший. Сейчас Усик переходит в супертяжелый вес, где все немного иначе. Здесь у боксеров длиннее руки, а их удары сильнее. И у тебя должны быть быстрые руки.



Когда я переходил в супертяжелый дивизион, я знал, что я мог перебоксировать тех ребят. Они могли бить сильнее меня, но они не могли перебоксировать меня,

– сказал Холифилд ютуб-каналу Fino Boxing.

Кто такой Эвандер Холифилд?

Легенда мирового бокса. Американец – первый боксер в истории бокса, который был чемпионом в первом тяжелом и супертяжелом весе.



Усик, который был чемпионом в крузервейте, стремится, как и Холифилд, стать чемпионом в хэвивейте. Сейчас повторить достижение Холифилда смог только Дэвид Хэй.

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Когда Усик дебютировал в супертяжелом весе?

В ночь с 12 на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна по итогам семи раундов. Американец отказался продолжать бой.

После боя Усик сказал, что пока не почувствовал разницу между супертяжелым весом и первым тяжелым. В первом тяжелом весе Усику удалось стать абсолютным чемпионом мира.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис считает, что Уизерспун не стал настоящим тестом для украинского боксера.

Вероятно, что следующий бой Усик проведет в феврале 2020 года против Дерека Чисоры.