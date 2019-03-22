Усик согласовал поединок с камерунским боксером в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) договорился о бое с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО).

Бой состоится 18 мая в Чикаго. Для украинца это будет дебют в супертяжелом весе. Об этом сообщает в своем Twitter журналист The Ring Майк Коппинджер.

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SOURCE: Oleksandr Usyk and Carlos Takam have agreed to terms for a May 18 fight in Chicago streamed on DAZN. The undisputed cruiserweight champion is moving up to heavyweight. Fight is same day as Wilder-Breazeale on Showtime. Usyk and Alexander Povetkin were originally in talks — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 21 марта 2019 г.

Коппинджер назвал Такама идеальным соперником для дебюта Усика в супертяжелой весовой категории. На счету 38-летнего француза 42 боя, в которых он одержал 36 побед (28 досрочных), одну ничью и пять раз проигрывал (трижды досрочно). В том числе и Поветкину – в октябре 2014 года.

Вообще Такам уступал фактически во всех поединках с серьезными соперниками, когда получал право бороться за титул. Так, в 2016-м он не смог перебоксировать Джозефа Паркера, в 2017-м нокаутировал Такама Энтони Джошуа (именно тогда француз мог стать чемпионом мира), а летом прошлого года его "вырубил" Дерек Чисора.

Спорт 24 писал, что журналист ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что наиболее вероятным соперником Усика для дебюта в супертяжелом весе является Карлос Такам.

Во вторник, 19 марта, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

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Свой последний бой Усик провел против Тони Беллью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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