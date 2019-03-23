Усик сохранит один из чемпионских поясов

Международная боксерская федерация (IBF) пока не планирует забирать чемпионский пояс в тяжелом весе у украинца Александра Усика. Все из-за того, что Усик пока официально не объявил о переходе в супертяжелый вес.

Поэтому лишь когда Александр Усик официально объявит о своем переходе в супертяжелый дивизион, руководство IBF назначит поединок за вакантный титул. Однако пока о таких решениях говорить преждевременно.

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"Мы еще не были проинформированы о будущей карьере Усика, поэтому титул остается у него", – сообщили в пресс-службе Международной боксерской федерации.

При этом Усик следующий бой может провести 18 мая. Его вероятный соперник – камерунец Карлос Такам. Это будет бой в супертяжелом весе. Однако бой могут перенести на 17 мая. Как только будет официально объявлено о проведении этого поединка, Усик будет вынужден отказаться от своих чемпионских поясов в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.