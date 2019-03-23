Усик сохранит один из чемпионских поясов

44 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик

Международная боксерская федерация (IBF) пока не планирует забирать чемпионский пояс в тяжелом весе у украинца Александра Усика. Все из-за того, что Усик пока официально не объявил о переходе в супертяжелый вес.

Поэтому лишь когда Александр Усик официально объявит о своем переходе в супертяжелый дивизион, руководство IBF назначит поединок за вакантный титул. Однако пока о таких решениях говорить преждевременно.

Читайте также: Усик показал, как танцует во время тренировки: веселое видео

"Мы еще не были проинформированы о будущей карьере Усика, поэтому титул остается у него", – сообщили в пресс-службе Международной боксерской федерации.

При этом Усик следующий бой может провести 18 мая. Его вероятный соперник – камерунец Карлос Такам. Это будет бой в супертяжелом весе. Однако бой могут перенести на 17 мая. Как только будет официально объявлено о проведении этого поединка, Усик будет вынужден отказаться от своих чемпионских поясов в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBF.

 

 

blog_ava
Украинский воин погиб на Донбассе: появились жуткие фото боевой машины после взрыва
сегодня
712
Теги: Спорт Александр Усик Новости Спорта Бокс
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
сегодня 18:54 Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
20
Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
сегодня 14:33 Как Пятов в фантастическом прыжке спас сборную Украины от гола: видео
136
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
22 марта 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
248
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
87
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 167
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук