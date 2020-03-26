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Усик спаррингует с мощным украинским нокаутером перед боем с Чисорой: фото

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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает подготовку к бою против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), запланированный на 23 мая в Лондоне.

Непобежденный украинский боксер супертяжелой весовой категории Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) помогает своему соотечественнику готовиться к бою с Чисорой.

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"Всегда честь работать с лучшими!", – подписал совместное фото Сиренко.

  • Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет вторым его поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
  • Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.
  • В то же время, на бой с Фьюри в данный момент претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 3 октября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Усик - Чисора Александр Усик Бокс
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