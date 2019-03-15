Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо": видео
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик спел песню после поражения "Динамо" в Лиге Европы.
Киевляне разгромно проиграли "Челси" в Киеве и вылетели из 1/8 финала Лиги Европы.
Читайте также: Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Усик посетил матч, а после него записал видео с известной песней "Аргентина – Ямайка 5:0". Александр заменил Аргентину на "Челси", а Ямайку на "Динамо".
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии