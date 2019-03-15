Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо": видео

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Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо"
Усик спел известную песню о позорном поражении "Динамо" / twitter.com/chelseafc

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик спел песню после поражения "Динамо" в Лиге Европы.

Киевляне разгромно проиграли "Челси" в Киеве и вылетели из 1/8 финала Лиги Европы.

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Усик посетил матч, а после него записал видео с известной песней "Аргентина – Ямайка 5:0". Александр заменил Аргентину на "Челси", а Ямайку на "Динамо".

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Теги: Новости Спорта Челси Лига Европы Футбол Александр Усик Динамо Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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