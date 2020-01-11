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Усик сразится с Джошуа и это факт, – промоутер

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Александр Усик / boxingscene.com

Промоутер Александр Красюк рассказал новые детали следующего поединка Александра Усика в супертяжелом весе. Претендентами на бой с украинцем остаются Дерек Чисора, Джозеф Паркер и Энтони Джошуа.

Промоутер Усика прояснил ситуацию относительно возможного титульного поединка украинца. Он подтвердил, что Александр может сойтись в схватке за чемпионский пояс с Паркером.

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Это произойдет, если пояс WBO, которым владеет Энтони Джошуа, станет вакантным. Зато, если Усик встретится с Чисорой, то этот бой не будет титульным.

Бой с Чисорой не может быть титульным. Если пояс WBO станет вакантным, то Усик с удовольствием за него подерется. Наиболее рейтинговым среди доступных претендентов является Джозеф Паркер,
– сказал Красюк в комментарии Sky Sports.

При этом промоутер подчеркнул, что бой Усика с Энтони Джошуа обязательно состоится.

Усик сразится с Джошуа, и это факт! Вопрос заключается только в том, когда: в следующем бою или позже. Сейчас мы ожидаем решения Энтони,
– добавил Александр Красюк.

По предварительной информации, Джошуа принял решение провести защиту титула IBF против обязательного претендента Кубрата Пулева.

что известно о следующем бое усика:
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Энтони Джошуа Бокс Александр Усик
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