Усик станцевал зажигательный танец на тренировке: видео

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Александр Усик
Александр Усик / Facebook

Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) зажигает в своем тренировочном лагере под песню Madcon – Beggin.

Видео было опубликовано в общем Instagram-аккаунте Василия Ломаченко и Александра Усика.

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"Когда в душе ты глубоко творческий человек", – говорится в подписи к видео.

Усик готовится к переходу в супертяжелый вес, где он 25 мая проведет дебютный бой против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Усик – Таккам Бокс
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