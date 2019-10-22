Усик сводит Уайлдера в школу, – Ломаченко дал прогноз на бой

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Василий Ломаченко оценил шансы Александра Усика в поединке против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Василий уверен в победе земляка.

Во время Конгресса WBC, на котором Ломаченко и Усик получили памятные статуэтки, Василия спросили о шансах Александра против Уайлдера.

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На вопрос Ломаченко ответил коротко: "Усик сводит Уайлдера в школу".

Видео комментария Ломаченко

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе? В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Усик – официальный претендент на титул WBO.

Ранее Александр заявлял, что хочет боксировать со всеми сильными боксерами, но Уайлдер – наиболее интересный для него соперник.

Самый тяжелый оппонент – Тайсон Фьюри, а самый легкий – Деонтей Уайлдер. Я с ним хочу драться, и все. Я пошутил, что Деонтей Уайлдер будет самым легким. Не бывает легких боев. Надо работать, и все придет. У него есть пояс, он сильный,
– подытожил Усик.

 
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Деонтей Уайлдер Александр Усик Василий Ломаченко
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