Усик – Такам: появились новые детали о бое

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Александр Усик
Александр Усик / boxingscene.com

Александр Усик уже в этом году должен дебютировать в супертяжелом весе. Соперником украинского боксера должен стать камерунец Карлос Такам.

Бой бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против Такама состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает Boxing Scene.

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По информации Boxing Scene, о бое Усик – Такам официально объявят в течение недели.

Ранее в СМИ появилась информация, что поединок под угрозой срыва. Ситуацию вроде бы изменило то, что Карлос Такам подписал контракт с промоутерской компанией Star Boxing.

Как известно, Александр Усик уже начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе В начале мая Усик получил травму бицепса во время подготовки к бою. Следовательно, поединок 25 мая с Карлосом Такамом не состоялся.

После этого один из промоутеров Усика Александр Красюк заявил, что в команде больше не рассматривают Такама как кандидата на дебютный для украинца бой в супертяжах. Ситуацию будто бы изменило то, что Александр был назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе за пояс WBO.

Но сопромоутер Усика Эдди Хирн из компании Matchroom Boxing заявил, что Александр первый бой в хэвивейте проведет против Такама, как и планировалось ранее.

Ясности относительно боя требовал и сам Такам. По словам Карлоса, он все еще надеется выйти на ринг с Усиком. Камерунец уверен, что сможет победить украинца.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Беллью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

Последние новости о бое Александр Усик – Карлос Такам – читайте здесь.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик Усик – Таккам
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