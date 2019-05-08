Усик травмировался, бой с Такамой перенесен

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Александр Усик
Александр Усик / boxingscene.com

Дебютный бой чемпиона мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе Александра Усика в супертяжелом дивизионе откладывается на неопределенное время.

Об этом сообщил менеджер украинского чемпиона мира Эгис Климас.

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К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе,
– написал Климас в Twitter.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такамой. Победа в этом поединке могла бы позволить украинцу драться за титул WBO против Энтони Джошуа.

Если Карлос Такам победит Александра Усика, то может получить 800 тысяч долларов. Александр за бой заработает более миллиона долларов.

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Теги: Новости Спорта Александр Усик Усик – Таккам Спорт Бокс
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