Усик травмировался, бой с Такамой перенесен

Дебютный бой чемпиона мира WBC, WBO, IBF в первом тяжелом весе Александра Усика в супертяжелом дивизионе откладывается на неопределенное время.

Об этом сообщил менеджер украинского чемпиона мира Эгис Климас.

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К сожалению, Усик получил травму бицепса и не будет драться 25 мая. Скоро будет объявлена новая дата его дебюта в супертяжелом весе,

– написал Климас в Twitter.

Breaking News: Unfortunately Usyk has suffered a bicep injury and will no longer fight on May 25. A new date for his heavyweight debut will be announced shortly — Egis Klimas (@KlimasBoxing) 7 мая 2019 г.

Усик должен был дебютировать в супертяжах 25 мая в Оксон-Хилле в поединке с Карлосом Такамой. Победа в этом поединке могла бы позволить украинцу драться за титул WBO против Энтони Джошуа.

Если Карлос Такам победит Александра Усика, то может получить 800 тысяч долларов. Александр за бой заработает более миллиона долларов.

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