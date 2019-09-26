Усик трогательными фото и стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы

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Александр Усик с женой
Александр Усик с женой / Фото из открытых источников

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик показал фото и посвятил жене стихи в честь 10-летнего юбилея с их свадьбы.

Александр поделился в Instagram раритетными снимками со своей женой, в частности, показав, как брюнетка по имени Катя окольцевала его в 2009-м.

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Иллюстрации Усик сопровождал романтическими подписями. Например: "Вот ты и попался, думал я. Сейчас я думаю: слава Богу, что я попался тогда", "Без тебя я не я. Без тебя не летаю, нет крыльев. А с тобой я живой, как вода".


Александр Усик поздравил жену с годовщиной свадьбы / Фото: Instagram

К слову, после выпуска из университета пара начала жить вместе, а в 2009 году официально стали мужем и женой.

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Теги: Спорт Александр Усик Бокс
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