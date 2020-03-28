Усик удивил фанатов креативным жонглированием – видео

Александр Усик (17-0, 13 КО) предложил своим фанатам не скучать во время карантина и запустил новый челендж в своем инстаграме. Боксер уже выложил первое видео в котором жонглирует монетами.

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Усик добавил, что самые креативные видео попадут к нему в сторис. Видео надо залить на свою страницу, поставив хэштег #UsykChallenge .

В этот же раз боксер запостил новое видео с тренировки. В ролике можно увидеть, что в руках Александра бутылка с водой и фрукты, этим спортсмен решил попробовать пожонглировать.

Креативное жонглирование от Усика