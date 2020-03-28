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Усик удивил фанатов креативным жонглированием – видео

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Олександр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) продолжает тренироваться во время карантина. Украинец выложил новое видео из своего челленджа креативного жонглирования.

Александр Усик (17-0, 13 КО) предложил своим фанатам не скучать во время карантина и запустил новый челендж в своем инстаграме. Боксер уже выложил первое видео в котором жонглирует монетами.

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Усик добавил, что самые креативные видео попадут к нему в сторис. Видео надо залить на свою страницу, поставив хэштег #UsykChallenge .

В этот же раз боксер запостил новое видео с тренировки. В ролике можно увидеть, что в руках Александра бутылка с водой и фрукты, этим спортсмен решил попробовать пожонглировать.

Креативное жонглирование от Усика

 
  • Усик готовится к бою с Дереком Чисорой, который станет его вторым поединком в супертяжелом весе после победного дебюта с Чаззом Уизерспуном в октябре прошлого года. Однако, бой с американцем отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Усик и Чисора выразили надежду, что все же встретятся 23 мая.
  • Энтони Джошуа вскоре предстоит защита титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым, но в случае переноса этого поединка он может подраться и с Тайсоном Фьюри.
  • В то же время, на бой с Фьюри сейчас претендует Деонтей Уайлдер. Их уже третий поединок запланирован на 18 июля.

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Автор: София Кулай
Теги: Александр Усик Новости Спорта Спорт Бокс
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