Усик – Уизерспун: анонс боксерского поединка

12-го октября в Чикаго состоится один из самых ожидаемых поединков 2019 года. Бывший абсолютный чемпион в первом тяжелом весе Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. Украинец встретится с Чаззом Уизерспуном.

Усик – Уизерспун. Главное

Что: дебютный бой Усика в супертяжелом весе

Где: Чикаго (США), Wintrust Arena

Когда: ночь с субботы на воскресенье 13-го октября, 5:30

Трансляция: канал Интер

Читайте также: Усик – Уизерспун: букмекеры уже назвали победителя боя

Чем важен и интересен бой

Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. В мае дебют Александра не состоялся, поскольку он получил травму бицепса. Бой против камерунца Карлоса Такама сначала был перенесен, а потом отменен. Такам сменил промоутера, и команды не договорились.

Карлоса должен был заменить топовый кикбоксер из Нидерландов Тайрон Спонг. Специалисты и болельщики скептически отнеслись к человеку Суринама, однако приняли факт, что именно он станет первым соперником Усика.

И 9-го октября, как гром среди ясного неба, появилась информация, что бой Усик – Спонг отменен из-за того, что голландец провалил допинг-тест. Таким образом, на первый план вышло не то, кто соперник Усика в первом поединке в хевивейте, а вообще когда этот дебют состоится…

В команде украинца признались, что имели информацию о возможном допинг Спонга, поэтому искали потенциальную замену на бой с Александром. За 4 дня до поединка команда Усика договорилась с Чаззом Уизерспуном, и дебют Усика таки состоится.

Чем важен дебют Александра? Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Эксперты называют Александра угрозой всем боксерам в супертяжелом весе. Однако крузервейт и хэвивейт – две разные весовые категории. Возникает логичный вопрос, сможет ли Усик так же эффектно побеждать более габаритных боксеров в хэвивейте?

Для Александра бой против Уизерспуна – это шанс заявить о себе и получить серьезный бой в будущем. В команде украинца говорят, что уже следующий бой Александр проведет за титул, если одолеет Чазза.

Читайте также: К слову: Усик – Визерспун: где смотреть онлайн боксерский поединок

Усик является претендентом на пояс WBO, которым владеет Энди Руис. Мексиканец в конце года проведет реванш с Джошуа и победитель боя вроде бы должен встретиться с украинцем. И существует ряд бюрократических нюансов, поэтому про бой Усика с победителем поединка Руис – Джошуа еще рано говорить. Задача Усика эффектно дебютировать.

Также СМИ и эксперты считают, что Александр станет третьим боксером в истории, который становился чемпионом мира в крузервейте и хэвивейте. До этого это удавалось только Эвандеру Холифилду и Дэвиду Хэю.

Что стоит знать о Уизерспуна

38-летний Чазз в колледже подавал надежды стать баскетболистом. Однако после того, как он не смог получить контракт с командой НБА, переключился на бокс. Начал любительскую карьеру на втором курсе колледжа, и только два года дрался на любительском уровне.

Это интересно: Нереализованный баскетболист: кто такой Чазз Уизерспун – новый соперник Усика

Его любительский рекорд составляет 32 игры, 26 побед и 6 поражений. На профессиональном уровне Чазз не выигрывал чемпионских боев и только трижды дрался с топ-боксерами. Американец дрался с Крисом Арреолой, Тони Томпсоном и Сетом Митчеллом и всем проиграл.

Достижения Чазза – победа на чемпионате штата Пенсильвания, "Золотые перчатки".

Как боксеры подходят к бою

Усик заряжен на бой и подходит к поединку с "нулем" в графе поражений. Однако последний поединок Усика состоялся почти год назад. 10-го ноября Александр нокаутировал Тони Белью.

Усик – Белью видеообзор боя

Боксерским языком, у Усика серьезный простой. Вероятно, на украинца психологически давит смена соперников, перенос дебюта и травма. По словам самого же украинца, он рисковал повесить перчатки на гвоздь, если бы не принял решение перенести бой 25-го мая.

Уизерспун поддерживал себя в форме, однако не готовился целенаправленно, как Усик. Сейчас Чазз имеет серию из восьми подряд побед. Шесть из восьми поединков он завершил нокаутом. Последний соперник Чазза Сантандер Сильгадо не смог продолжить бой после второго раунда.

Ветерану нечего терять, поэтому бой с Усиком – шанс заработать на беззаботную пенсию.

Прогноз

Уизерспун боксирует в среднем темпе и довольно тяжелый на ногах. В его арсенале достаточно мощный удар, однако Чазз не слишком любит ввязываться в ближний бой. Единственный шанс ветерана победить - это "лаки панч".

Усик прекрасно работает ногами и отлично выстраивает стратегию на бой. Отсутствие мощного удара является недостатком украинца, однако Александр пытается компенсировать его большим количеством ударов. Вряд ли любому боксеру нравится выдерживать шквал атак.



Усик – Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал

Возможно, Уизерспун выиграет первые раунды, однако с середины боя Усик начнет доминировать. Бой будет остановлен, или же Александр выиграет решением судей.