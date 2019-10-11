Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн боксерский поединок

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Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн бой 12 октября 2019
Усик – Уизерспун: где смотреть онлайн боксерский поединок / twitter.com/boxingP4Pnews

В ночь с 12 на 13 октября украинский боксер Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе. В Чикаго (США) Александр встретится с опытным Чаззом Уизерспуном. Посмотреть поединок в Украине можно по телевидению.

Дебютный для Усика бой в супертяжах в Украине покажет телеканал "Интер". 13 октября в 4:30 по киевскому времени на канале выйдет программа "Большой бокс".

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Бой Усик – Уизерспун пройдет в андеркарте поединка между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и претендентом доминиканцем Ленином Кастильо.

Поединок Усик – Уизерспун начнется примерно в 05:30 по киевскому времени. В США бой покажет стримингова платформа DAZN.

Сайт Спорт24 проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Американец Чазз Уизерспун заменит в ринге Тайрона Спонга, которого за четыре дня до боя обвинили в употреблении допинга.

Фаворитом поединка Усик – Уизерспун букмекеры называют украинского спортсмена.


Усик – Уизерспун: сравнительная инфографика / 24 канал

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Усик – Спонг Бокс Александр Усик
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