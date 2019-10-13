Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна

Украинский боксер Александр Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе. В первом бою в новой весовой категории украинец одержал досрочную победу над Чаззом Уизерспуном.

Усик на этот бой вышел в шортах с надписью "Лиза" сзади на поясе. Там зовут дочь Александра. По бокам были надписи "Симферополь" и "Украина".

К слова: Александр Усик – Чазз Уизерспун: видео боя

Традиционно для боя тяжеловесов, боксеры начали с разведки. Поэтому в первом раунде было мало интересного. А уже в начале второго раунда украинец "приложился" с левой. Он захватил центр ринга, "гоняя" соперника вокруг. Хотя и в Чазза тоже проходили удары.

Уизерспун больше работал правой рукой, зато Усик пытался его "достать" левым боковым ударом. В конце третьего раунда в украинца начали проходить удары. Уже в четвертом раунде американец чаще стал опираться на канаты. В Усика даже прошла тройка, он ушел "добивать" соперника, но и Уизерспун ответил на этот своей точным ударом. А в пятом раунде точных ударов стало значительно больше.

Уже с начала шестого раунда Усик активно пошел вперед. Его соперник не всегда успевал за ним. А закончился раунд тем, что Усик "загнал" соперника в угол ринга. Но американец выстоял. И это было не долго. После седьмого раунда он отказался проводить бой. Поэтому Усик одержал досрочную победу в этом бою!