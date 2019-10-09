Усик – Уизерспун: прогноз букмекеров на бой

За четыре дня до дебюта Александра Усика в супертяжелом весе у украинца поменялся соперник. Вместо Тайрона Спонга бывшему абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе будет противостоять Чазз Уизерспун.

Усик – Уизерспун: прогноз

Сейчас сложно прогнозировать, как изменение соперника повлияет на Усика. Ни Александр, ни тем более Уизерспун не могли ожидать, что встретятся. Следовательно, оба боксера находятся в равных условиях. Вероятно, положение украинца даже лучше, ведь он целенаправленно готовился к поединку.

Уизерспун – это прежде всего опытный оппонент и настоящий тяжеловес. Для Александра это крайне важно, чтобы проверить свои силы. Чазз даже более интересный оппонент, чем Тайрон Спонг. Габариты нидерландца ничем не лучше, чем у Усика, а Уизерспун как раз большой атлет.

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Прогноз Pari Match

На бумаге специалисты компании Pari Match называют Александра Усика абсолютным фаворитом поединка в Чикаго (США). Коэффициент на то, что украинец дебютирует в супертяжелом весе победой над Уизерспуном – 1,01.

Победу 38-летнего американца, который 29 боев выиграл нокаутом, эксперты Pari Match оценили коэффициентом 15. Наиболее нереальный сценарий, по мнению букмекеров, ничья в поединке. На этот результат специалисты предлагают коэффициент 30.

Прогноз ФанСпорт

Несколько больше верят в шансы Чазза преодолеть Усика эксперты компании "ФанСпорт". На победу американца, для которого поединок будет в родных стенах, букмекеры дают коэффициент 13.

Впрочем, Усик все равно фаворит боя. Преимуществами украинца являются его блестящая техника и скорость. Его победу в этом поединке в "ФанСпорт" оценивают коэффициентом 1,01. На ничейный результат коэффициент 33.

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Прогноз betfair

Наименьший коэффициент на ничью в поединке предлагают специалисты betfair – 25. Что интересно, бои Усика и Уизерспуна никогда не завершались ничьей. Александр выиграл все поединки (12 нокаутом). Послужной список Чазза значительно больше, однако он трижды терпел поражение.

На победу Усика, которая станет четвертым поражением в карьере Визерсупуна, эксперты betfair предлагают коэффициент 1,002. На то, что поединок завершится победой американского боксера – коэффициент 16.

Бой Александр Усик – Чазз Уизерспун состоится в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго (США). Обзор дебюта Усика в супертяжах читайте на сайте Спорт24.