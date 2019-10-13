Александр Усик - Чазз Уизерспун: видео боя

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Усик – Уизерспун – видео боя 12 октября 2019 – нокаут онлайн
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В бою между Александром Усиком и Чазз Уизерспуном в субботу, 12 октября, была зафиксирована досрочная победа украинца.

Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе. Его первым соперником стал американец Чазз Уизерспун. Украинец одержал досрочную победу в седьмом раунде

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Видео боя Усик – Уизерспун

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Усик – Спонг Бокс
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