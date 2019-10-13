Александр Усик - Чазз Уизерспун: видео боя
В бою между Александром Усиком и Чазз Уизерспуном в субботу, 12 октября, была зафиксирована досрочная победа украинца.
Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе. Его первым соперником стал американец Чазз Уизерспун. Украинец одержал досрочную победу в седьмом раунде
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Видео боя Усик – Уизерспун
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