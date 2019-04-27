Усик устроил зажигательную тренировку на киевском пляже: видео

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Александр Усик
Александр Усик / politeka.net

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом дивизионе.

Украинский боксер решил провести тренировку на свежем воздухе и потренировался на песке у озера Тельбин в Киеве, как это делал в конце марта.

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#roadtoheavyweight #usyk

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)


Фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Известно, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

Также промоутер Александр Красюк сообщал, что украинские боксеры Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), Александр Усик и Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) мечтают провести бой на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

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Теги: Спорт Бокс
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