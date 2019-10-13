Усик в бою против Уизерспуна нанес 139 точных ударов, его соперник – лишь 21

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Усик победил Уизерспуна
Усик победил Уизерспуна / Getty Images

Украинский боксер Александр Усик удачно дебютировал в супертяжелом весе. Он одержал досрочную победу над американцем Чаззом Візерстпуном.

Как это было: Александр Усик одержал досрочную победу в бою против Чазза Уизерспуна

В общем бой длился всего семь раундов, после чего Уизерспун отказался продолжать поединок. За это время он нанес 208 ударов, из которых лишь 21 был точным (10%), пишет Tribuna.com.

Зато Усик его полностью перевесил, как и в количестве ударов, так и по точности. Украинец нанес 347 ударов, 139 из которых (40%) были точными.

Также преимущество на стороне украинца и по джебам – 53 точных из 224 попытки (каждый четвертый). Уизерспун 109 раз пробивал джебом, но только 5 из них достигли цели.

Относительно силовых ударов, то их у Усика было аж 86 точных (из 123). Его соперник нанес 99 силовых ударов, из которых точными оказались только 16.

Как это было: Александр Усик – Чазз Уизерспун: видео боя

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Александр Усик Усик – Уизерспун Новости Спорта Спорт Бокс
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