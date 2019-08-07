Усик в Калфиорнии начал подготовку к дебюту в супертяжах: фото

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Александр Усик
Александр Усик / K2 Promotions

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) начал в США подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе.

Тренировочный сбор украинца проходит в Окснарде (Калифорния), сообщает Luckypunch.net.

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Соперником Усика станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым должен был состояться еще в мае.

Спорт 24 писал, что поединок состоится 12 октября. Также известно, что бой Усик – Такам состоится в Чикаго на арене Wintrust Arena.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весеВ начале мая Усик получил травму бицепса во время подготовки к дебютному в супертяжелом весе бою. Следовательно, бой 25 мая с Карлосом Такамом не состоялся.

После этого один из промоутеров Усика Александр Красюк заявил, что в команде больше не рассматривают Такама как кандидата на дебютный для украинца бой в супертяжах.

Ситуацию вроде бы изменило то, что Александр был назначен обязательным претендентом на чемпионский бой в супертяжелом весе за пояс WBO.

Но сопромоутер Усика Эдди Хирн из компании Matchroom Boxing заявил, что Александр первый бой в хэвивейте проведет против Такама, как и планировалось ранее.

Ясности относительно боя требовал и сам Такам. По словам Карлоса, он все еще надеется выйти в ринг с Усиком. Камерунец уверен, что сможет победить украинца.

Последний бой Александр Усик провел в ноябре, нокаутировав Тони Белью. После этого украинский боксер отказался от всех чемпионских титулов.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бокс Александр Усик Усик – Таккам
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