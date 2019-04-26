Усик в обнимку с Ломаченко готовится к дебюту в супертяжах: милое фото

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к дебютному поединку в супертяжелом дивизионе против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Украинец в компании Василия Ломаченко и других друзей тренируется на Олимпийской базе в Конча-Заспе.

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На одной из фотографий Усик с Ломаченко очень забавно выглядят. Саша по-дружески обнял Василия, который в это время сидел в очках с серьезным видом.

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

Известно, что Карлос Такам может получить 800 тысяч долларов, если победит Александра Усика. Сколько за этот бой получит украинец – пока неизвестно.

Также промоутер Александр Красюк сообщал, что украинские боксеры Василий Ломаченко (13-1, 10 КО), Александр Усик и Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) мечтают провести бой на киевском стадионе НСК "Олимпийский".

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